Guerra in Sudan, Blinken annuncia una tregua di 72 ore

Il ritorno dei connazionali

Ieri 24 aprile, in serata, il rientro degli italiani. A decine sono venuti da più parti del Paese arrivando allo scalo di Ciampino: in totale 96 connazionali che hanno viaggiato con gli aerei dell'aeronautica militare. I passeggeri arrivano in serata suddivisi su due voli: prima un 767, poi un C130 della 46esima brigata aerea che, per esigenze di rifornimento, atterra a Roma più tardi, dopo le 23. Ci sono anche tredici stranieri, tra cui sudanesi e greci. "Mia figlia sta bene, speriamo di vederla presto. L'abbiamo sentita l'ultima volta questa mattina: era molto contenta di rientrare", ha fatto sapere Aurora, madre di Costanza Matafù, 34 anni, di Messina, una operatrice di una agenzia per la cooperazione che torna in Italia. Costanza si trovava in Sudan dal 2021, prima era in Giordania. "Se l'è vista brutta, ha avuto paura: si è trovata in casa un proiettile grosso così, hanno dovuto dormire a terra e in un appartamento non loro, al piano terra perché al terzo piano non potevano stare", spiega. La trappola di Karthoum però ormai è alle spalle e tra i primi ad esprimere soddisfazione c'è il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Tutto è proceduto nel modo migliore. Gli italiani sono stati tutti messi in sicurezza. La nostra ambasciata è stata chiusa, molto probabilmente la sposteremo in maniera temporanea o in Etiopia o in Egitto", dice il titolare della Farnesina che spiega anche alcuni dettagli dell'evacuazione. "Sono rimasto in contatto con i leader delle fazioni che si stanno combattendo, hanno rispettato l'impegno a garantire la sicurezza del nostro convoglio, li ho ringraziati, questo è un fatto positivo. È stata un'operazione difficile, complicata e rischiosa ma è andato tutto per il verso giusto", ha aggiunto Tajani, che ai due leader ha detto che il governo italiano ha "insistito per il cessate il fuoco e perché trovino un accordo". L'operazione è stata condotta dagli Esteri, dalla Difesa e dalla intelligence tenendo sempre informata il presidente del Consiglio. Altri 19 connazionali, un gruppo di sub che si trovavano lì per una crociera sono rientrati l'altro ieri in Egitto grazie al lavoro della nostra ambasciata al Cairo.