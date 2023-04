Germania, chiudono le ultime tre centrali nucleari. Rinnovabili in crescita

Mondo

La Commissione pensa a una 'Banca dell'idrogeno' e il Fondo per l'innovazione dell'Ets sosterrà con 800 milioni di euro la prima asta a premio fisso per la produzione di idrogeno rinnovabile. Parigi soddisfatta

La Francia è stato il più importante lobbista per l'idrogeno green con l'atomo: ora Parigi rivendica una "grande vittoria" ascrivendone il merito alla ministra per la transizione energetica Agnès Pannier-Runacher, che per mesi ha insistito con la Commissione Ue per veder valorizzato il nucleare nazionale