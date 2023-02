7/10 ©Ansa

Ora, rilancia Parigi, si deve applicare "la stessa logica" al negoziato in corso sulla nuova direttiva rinnovabili, attualmente in stallo proprio per la mancanza dell'atto delegato sull'idrogeno rinnovabile. Senza contare che l'idea di non fare più differenza tra rinnovabile, pulito e a basse emissioni non piace a Germania e Spagna