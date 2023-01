Buono: “Nucleare fondamentale per la transizione”

L’uso del nucleare per attuare la transizione energetica è da tempo oggetto di dibattito. Sulla questione si è anche pronunciato il Parlamento Europeo, il quale ha dato via libera per inserire l’energia nucleare come strumento “Green”, dando così la possibilità ai nuovi impianti di ricevere temporanei finanziamenti da parte degli investitori. “Trovo i piani europei per il 2030 molto importanti - spiega a Sky TG24 Business Stefano Buono, CEO di Newcleo - ma credo sia meglio focalizzare le nostre forze per diventare Carbon Neutral nel 2050. Il contributo che potrà dare il nucleare per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale, ed è per questo che realtà come Siemens stanno avviando i primi investimenti”.

