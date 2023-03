Nucleare, 13 paesi Ue firmano per i mini reattori: c'è anche l'Italia

Roma, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha aderito in qualità di Paese osservatore, al termine di una riunione con la Commissione europea. La richiesta è quella di "un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari", che promuova "la ricerca e l'innovazione, in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati"