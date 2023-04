Aveva chiesto a bimbo di “succhiargli la lingua”, Dalai Lama si scusa

Le scuse del Dalai Lama

Nel video si vede il ragazzo avvicinarsi al Premio Nobel per la Pace e chiedergli se può abbracciarlo. Il Dalai Lama lo accoglie e indicandogli la guancia lo invita a baciarlo, ''prima qui''. E poi, ancora, gli indica le labbra e gli dice ''ora finalmente anche qui''. Quindi prende il ragazzo per il mento e lo avvicina alla bocca, baciandolo. Infine, il Dalai Lama tira fuori la lingua e chiede al ragazzo ''succhiami la lingua''. Il video è stato girato durante un evento a McLeod Ganj, un sobborgo della città di Dharamshala nel nord dell'India, il 28 febbraio. "Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, nonché con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole potrebbero aver causato", si legge in un comunicato diffuso sull'account Twitter ufficiale del Dalai Lama. "Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere", ha aggiunto, esprimendo "rammarico" per quanto accaduto.