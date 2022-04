India, in pellegrinaggio dal Dalai Lama con la funivia

Le caratteristiche

approfondimento

Dotata di 24 cabine da 8 posti l’una, la Dharamshala Skyway è in grado di trasportare fino a 1.000 persone all’ora lungo un percorso di 1.775 metri che i viaggiatori coprono in 5 minuti. Aspetti, questi, che aumentano il comfort e la qualità della vita della popolazione locale, ma soprattutto aiutano il turismo negli spostamenti. Si può infatti utilizzare la funivia per visitare l’intero complesso Tsuglagkhang, che comprende il Photang (residenza del Dalai Lama), il Museo del Tibet, il Tempio di Tsuglagkhang e il Tempio Namgyal. La Dharamshala Skyway è una funivia che si basa sull’innovazione tecnologica rispettosa della natura e sulla massima funzionalità. Il tutto in una posizione strategica: la stazione a valle si trova nelle immediate vicinanze del terminal degli autobus, quella a monte a soli 300 metri dalla residenza del Dalai Lama.