Covid, il Dalai Lama vaccinato con Astrazeneca

Il Dalai Lama è stato vaccinato oggi contro il Covid in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. "Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto, molto utile", ha affermato il leader buddhista tibetano in esilio, citato dal Guardian.

