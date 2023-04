TikTok vietato in Australia per i membri del governo

In un avviso di sicurezza sul divieto, il Dipartimento di Giustizia afferma che TikTok pone "significativi rischi per la sicurezza e la privacy" a causa della "massiccia raccolta di dati degli utenti"

Anche l'Australia ha annunciato che vieterà ai membri del suo governo di utilizzare l'app TikTok sui propri smartphone di lavoro, unendosi a una serie di scelte simili adottate nei Paesi occidentali per timori sulla sicurezza. La decisione è stata presa su consiglio dei servizi di intelligence australiani e sarà messa in pratica "il prima possibile", ha affermato il ministro della Giustizia Mark Dreyfus.

La mossa

L'Australia è l'ultimo paese della cosiddetta alleanza di sorveglianza "Five Eyes" a bandire i membri del suo governo da TikTok, dopo Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Nuova Zelanda. Misure simili sono state prese in Francia, nei Paesi Bassi e all'interno della Commissione europea. Dreyfus ha detto che alcune deroghe potranno essere concesse "caso per caso" e soggette a "misure di sicurezza adeguate". Secondo i media australiani sette milioni di abitanti utilizzano l'app, circa un quarto della popolazione. In un avviso di sicurezza sul divieto, il Dipartimento di Giustizia afferma che TikTok pone "significativi rischi per la sicurezza e la privacy" a causa della "massiccia raccolta di dati degli utenti".