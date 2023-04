5/7 ©Ansa

Nella messa del Crisma di giovedì mattina, ad officiare sarà il cardinale Angelo De Donatis, vicario della diocesi di Roma. Per la messa di Pasqua è stato "convocato" invece il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio. Il Papa sarà comunque presente. La Via Crucis resta confermata venerdì sera al Colosseo. C'è attesa per le Meditazioni su cui non si hanno, per ora, dettagli. Ci sono anche gli impegni nella notte di Pasqua con i battesimi e domenica con la messa e l'Urbi et Orbi