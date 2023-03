Israele, Herzog a Netanyahu: "Stop a riforma giustizia"

Il presidente israeliano ha chiesto al primo ministro lo stop del processo legislativo che "indebolisce il sistema giudiziario". Continuano le proteste in tutto il Paese. Ieri circa 630mila persone, un numero record, sono scese in piazza nelle principali città

Ancora tensioni in Israele, con il presidente Isaac Herzog che chiede al primo ministro Netanyahu di fermare la riforma della giustizia che - scrive in una nota riportata dai media locali - "indebolisce il sistema giudiziario". Herzog ha fatto appello direttamente a Netanyahu, dunque, facendo riferimento anche ai disordini avvenuti nel Paese: "Abbiamo assistito a scene molto difficili. Per il bene dell'unità del popolo di Israele, per amore della responsabilità a cui siamo obbligati, invito a interrompere immediatamente il processo legislativo" della riforma.