Proseguono le manifestazioni contro la riforma della Giustizia in Israele. Ieri, per l'undicesimo sabato consecutivo, decine di migliaia di cittadini si sono raccolti nel centro di Tel Aviv (in foto). Oltre alla città, le proteste sono andate in scena in altre 120 località del Paese. E nell'incrocio stradale di Karkur (nel Nord di Israele) centinaia di dimostranti sono stati dispersi con un cannone ad acqua dalla polizia, che ha anche compiuto degli arresti

Netanyahu in crisi, perché Israele è in piazza