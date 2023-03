1/7 ©Ansa

Dodici week-end di protesta. Manifestazioni in tutto il Paese. E un premier, Benjamin Netanyahu, messo alle strette dalle tensioni. Questa la panoramica della situazione in Israele, dove da settimane vanno in scena contestazioni contro la riforma della giustizia promossa dal governo

Israele, Netanyahu ai ministri: "Fermerò la riforma"