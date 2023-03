Pichetto Fratin all’Onu: “Italia in prima fila sull'emergenza acqua”

Il ministro dell’Ambiente è intervenuto in occasione della Giornata mondiale dell’acqua: “È evidente che non abbiamo fatto abbastanza per combattere quella che, ancora oggi, resta una delle più gravi emergenze planetarie” ascolta articolo Condividi

"Di fronte a questa sfida alla sopravvivenza del Pianeta, abbiamo la responsabilità di adottare politiche ambiziose e interventi tempestivi. E dobbiamo cominciare da casa nostra. L'Italia è determinata nella risposta alla crisi idrica nel nostro Paese": a dirlo è stato il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla seduta plenaria della Conferenza Onu sull'acqua, la prima dopo quasi mezzo secolo (LA GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA).

Pichetto Fratin: “Non abbiamo fatto abbastanza” leggi anche In Italia sull'acqua investiamo meno della metà che nel resto d'Europa Il ministro ha ricordato che “molto è cambiato in termini di conoscenze, strumenti e strategie. Eppure è evidente che non abbiamo fatto abbastanza per combattere quella che, ancora oggi, resta una delle più gravi emergenze planetarie. Nessuno può sentirsi estraneo a questa tragedia, non solo per solidarietà verso altri popoli, ma anche per gli effetti diretti che i nostri Paesi subiscono", ha ammonito, citando Nelson Mandela ("Senza acqua non c'è futuro"). "In un contesto che non risparmia nessuno, al di là di ogni retorica, questa Conferenza è un momento storico per rilanciare l'impegno della comunità internazionale a tutela dell'acqua quale pilastro della sostenibilità della società umana", ha aggiunto. "L'Italia sostiene con forza la Agenda di Azione sull'Acqua, per porre l'acqua al centro delle strategie di lotta ai cambiamenti climatici, secondo l'approccio del nesso Acqua-Energia-Cibo-Ecosistemi e i principi dell'Agenda 2030", ha assicurato Pichetto, ricordando poi gli sforzi nazionali ed internazionali dell'Italia in questa direzione.

Pichetto Fratin: “In Italia siccità sempre più ricorrente” leggi anche Siccità in Italia, arriva il commissario nazionale fino al 31 dicembre "In Italia sono sempre più ricorrenti i periodi di siccità, come accade nel più ampio contesto mediterraneo, che secondo il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici è una delle aree più a rischio”, ha aggiunto ancora il ministro Pichetto Fratin. “Nel Piano di Ripresa e Resilienza abbiamo mobilitato fondi per le risorse idriche pari a 4,38 miliardi di euro in 5 anni. Recentemente è stato costituito un tavolo di coordinamento per rispondere alla crisi, anche con nuovi strumenti di legge e operativi". Tra le priorità degli interventi in Italia, il ministro ha ricordato "il potenziamento - con un investimento di 600 milioni di euro al 2026 - della capacità di monitoraggio delle acque e di prevenzione dei rischi, anche con sistemi innovativi quali il Sistema di monitoraggio e previsione dei rischi ambientali e antropici". Sulla Gestione Integrata delle Risorse Idriche e le Soluzioni Basate sulla Natura, “stiamo conducendo un intervento sul più grande fiume d'Italia mentre con il progetto Rinaturazione del Fiume Po abbiamo investito 357 milioni di euro, con un focus su qualità delle acque e biodiversità". Pichetto Fratin ha quindi garantito che "il nostro impegno internazionale non è meno convinto di quello sul piano nazionale" e che l'Italia si muove "anzitutto nel quadro degli impegni assunti dall'Unione Europea".

Onu: “Non abbiamo un minuto da perdere” leggi anche Acqua, Istat: più della metà dei comuni italiani ha perdite Intanto, l’Onu ha rilanciato l’allarme su un consumo "vampirico" dell'acqua che mette a rischio miliardi di persone nel mondo. Le Nazioni Unite hanno messo in guardia sui rischi di una imminente crisi globale. Mentre in Italia, fa sapere l'Ispra, in 30 anni (dal 1991 al 2020) la disponibilità di risorsa idrica è diminuita del 20%. "Non abbiamo neanche un minuto da perdere", è l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante i lavori della seconda Conferenza sull'Acqua (la prima fu nel 1977) aperta al Palazzo di Vetro di New York. La Giornata mondiale dell’acqua La Giornata mondiale dell'acqua fu istituita nel 1992 e quest'anno ha avuto come tema "accelerare il cambiamento" per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Secondo il rapporto dell'Onu, circa due miliardi di persone non hanno l'accesso ad acqua potabile sicura, mentre 3,6 miliardi non hanno a servizi sanitari affidabili. Due motivi per i quali, secondo un Rapporto di Unicef e Oms, ogni anno almeno 1,4 milioni di persone, molte delle quali bambini, muoiono. Metà di tutte le strutture di assistenza sanitaria non dispongono di acqua e sapone o di soluzioni igienizzanti per le mani a base di alcol. "La scarsità di acqua sta diventando endemica", si legge nel rapporto, in cui si osserva come l'uso di acqua sia aumentato a livello globale di circa l'1% ogni anno negli ultimi 40 anni e dovrebbe mantenere tassi di crescita simili fino al 2050.