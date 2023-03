Trump, ex presidente “presto incriminato”. Ma ancora nessuna notifica

L’ex inquilino della Casa Bianca potrebbe essere incriminato oggi dalla procura di Manhattan per il pagamento alla pornostar Stormy Daniel, ma potrebbe presentarsi alla procura di New York la settimana prossima, riporta il Daily Mail, mentre Fox sostiene che ci sia anche la possibilità che il procuratore Alvin Bragg decida di non procedere. Uno o più testimoni saranno sentiti dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. La Grande Mela si blinda ascolta articolo Condividi

L'America continua a dividersi e rimanere col fiato sospeso per il possibile arresto di Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. L'ex presidente Usa potrebbe essere incriminato oggi dalla procura di Manhattan, ma potrebbe presentarsi alla procura di New York la settimana prossima (TUTTE LE INCHIESTE IN CUI È COINVOLTO TRUMP). Lo riporta il Daily Mail, mentre Fox sostiene che ci sia anche la possibilità che il procuratore Alvin Bragg decida di non procedere. Uno o più testimoni saranno sentiti dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. Se ci sarà un'incriminazione i legali di Trump saranno immediatamente avvertiti e inizieranno le trattative sui termini per la comparizione in tribunale di Trump. New York intanto si blinda, con polizia, transenne e telecamere davanti al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower.

Trump pronto a incriminazione vedi anche Usa, Trump attende incriminazione per pagamento a pornostar L'idea di una parata davanti alle telecamere e ai giornalisti alla procura di Manhattan non dispiace a Donald Trump che, con i suoi collaboratori a Mar-a-Lago, ha anche ironizzato sulla possibilità di sorridere ai media. L'ex presidente si ritiene pronto alla 'perp walk', ovvero alla pratica usata comunemente dalle forze dell'ordine di esporre un sospettato arrestato alle telecamere per foto e video. A raccontare lo stato d'animo del tycoon in vista di una sua incriminazione è il New York Times, secondo il quale i suoi consiglieri non sono sicuri se il suo atteggiamento sia spavalderia o rassegnazione per quello che lo aspetta. Trump non sarebbe preoccupato dai dettagli su dove e come sarà ripreso dalle telecamere: quello che vuole è avere l'occasione di mostrare al pubblico che non si scappa via per la vergogna.

Ai legali ancora nessuna notifica da procura vedi anche Stormy Daniels, chi è la pornostar che può far incriminare Trump La procura di Manhattan non ha ancora formalmente notificato all'ex se intende incriminarlo per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riporta Fox citando alcune fonti, secondo le quali c'è anche la possibilità che il procuratore Alvin Bragg decida di non procedere. Uno o più testimoni saranno sentiti alle ore 19.00 italiane dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. L'ultimo, citato dalla difesa di Trump, è stato l'avvocato Robert Costello, che ha accusato il collega Michael Cohen di aver deciso da solo di pagare 130 mila dollari a Stormy Daniels per comprare il suo silenzio su un affaire di dieci anni prima che poteva compromettere la campagna presidenziale del 2016. Cohen invece ha sostenuto di averlo fatto su richiesta del boss e di esserne stato rimborsato con fondi elettorali sotto la falsa voce 'spese legali'. Un reato minore (misdemeanor), se classificato come falsificazione della contabilità della Trump Organization, con una pena massima di meno di un anno. Ma l'accusa potrebbe considerarlo un reato più grave (felony) per l'intento di commettere o nascondere un altro crimine, con una pena da 1 a 4 anni. Se ci sarà un'incriminazione i legali di Trump saranno immediatamente avvertiti e inizieranno le trattative sui termini per l'apparizione in tribunale di Trump. Un'incriminazione, mette in evidenza Fox, potrebbe arrivare già oggi ma Trump dovrebbe presentarsi in procura non prima della prossima settimana.

Rafforzata la sicurezza a New York e nelle altre grandi città vedi anche Trump e l’ossessione della piazza. Quando disse: se fossi incriminato… New York intanto è una città blindata: polizia, transenne e telecamere davanti al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Ma lo fanno anche altre grandi città americane, dalla capitale (dove è attesa una dichiarazione di emergenza della polizia del Congresso) a Los Angeles, per il timore di proteste accresciuto dall'impennata di minacce online, mentre esplode un pericoloso scontro istituzionale tra la Camera e il procuratore Alvin Bragg. Il tycoon aveva preannunciato che sarebbe finito in manette il 21 marzo sollecitando i suoi fan a manifestare e "riprendersi il Paese", sulla falsariga di quanto fece nel comizio del 6 gennaio 2021 in cui li istigò a marciare sul Capitol per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Ma i tempi dell'arresto, che sarebbe il primo di un ex presidente Usa, appaiono incerti. L'ex presidente subirà comunque l'onta della foto segnaletica e della rilevazione delle impronte digitali ma probabilmente gli saranno risparmiate le manette e verrà rilasciato subito, a meno che non istighi alla violenza. Per il processo invece bisognerà attendere mesi, quando la campagna elettorale per la Casa Bianca sarà già nel vivo e forse Trump sarà incriminato in altre inchieste più serie, dagli sforzi per ribaltare l'esito delle elezioni 2020 alla gestione di documenti top secret.