Corea del Nord: "Abbattere un nostro missile è dichiarazione guerra"

Avvertimento della Corea del Nord a Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Per Pyongyang intercettare e abbattere un missile del Nord durante uno dei test di lancio effettuati dal Paese verso il Pacifico costituirebbe "una chiara dichiarazione di guerra". L'avvertimento è l'ultimo di una serie formulata in vista di una vasta esercitazione congiunta delle forze armate statunitensi e sudcoreane, in programma a partire dalla prossima settimana. "Gravi conseguenze", sono le parole di Kim Yo Jong, sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong-un .

Le minacce

Inoltre, Pyongyang monitora con attenzione "le incessanti attività militari delle forze Usa" e "dell'esercito fantoccio" sudcoreano, come ha dichiarato la sorella del leader nordcoreano. Anche perché la Corea del Nord "è pronta ad assumere azioni appropriate, rapide e schiaccianti in qualunque momento, sulla base delle nostre valutazioni". Nelle scorse settimane Kim Yo-jong aveva già minacciato la trasformazione dell'Oceano Pacifico in un "poligono di tiro" in risposta ad altre esercitazioni congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud. Non solo. Grazie al "piano di espansione bellica" degli Usa e dei suoi alleati, "la penisola coreana si sta trasformando nella più grande polveriera e nel più grande campo di esercitazione militare del mondo", si legge in una nota del ministero degli Esteri nordcoreano rilanciata dall'agenzia ufficiale Kcna.