Corea del Nord: “Missile intercontinentale lanciato come avvertimento”

Mondo

Sono in aumento le esercitazioni e i test militari che coinvolgono missili e bombe sempre più distruttive e letali. Dai missili balistici di Kim Jong-un, fino al Sarmat che dalla Russia è in grado di raggiungere in pochi minuti le capitali europee: ecco quali sono queste novità belliche

Dai missili alle bombe, con la guerra in Ucraina sono sempre di più le esercitazioni in ogni parte del mondo per testare armi sempre più letali. L’ultima notizia arriva dalla Corea del Nord che il 4 maggio avrebbe lanciato "un proiettile non identificato" verso il mar del Giappone