Corea del Nord, Kim Jong-un riunisce partito per la carenza di cibo

Nel Paese crescono i timori per la grave carenza di cibo che rischia di trasformarsi in una crisi umanitaria. Per questo motivo Kim Jong-un ha indetto una riunione di partito per affrontare il tema dello sviluppo agricolo. Esperti internazionali affermano che negli ultimi anni l'insicurezza alimentare è peggiorata in Corea del Nord, isolata tra sanzioni e blocchi Covid-19. Normalmente queste riunioni vengono convocate solo una o due volte all'anno, ma la plenaria arriva a soli due mesi da una precedente, anch'essa incentrata su questioni agricole, e l'insolita frequenza delle riunioni incentrate sull'agricoltura sta alimentando molte speculazioni.