Covid Corea del Nord, il governo ordina 5 giorni lockdown a Pyongyang

L'avviso emanato dal governo nordcoreano non menziona specificatamente il Covid-19, ma si riferisce genericamente a "malattie respiratorie". Seul ha ordinato un lockdown di cinque giorni nella capitale Pyongyang imponendo ai residenti della città di rimanere nelle proprie case fino alla fine di domenica e di sottoporsi a controlli della temperatura più volte al giorno. Inoltre in questi giorni il Paese è stato colpito da una ondata di freddo estremo con temperature fino a -30 gradi centigradi.

Il lockdown del maggio 2022

Si tratta delle prime restrizioni a livello cittadino imposte da quando il regime nordcoeano ha dichiarato la vittoria sul Covid-19 nell'agosto 2022. Un avviso simile fu emesso all'inizio di maggio 2022, quando i casi di Covid-19 esplosero per la prima volta a livello nazionale, non specificava la durata del blocco, che alla fine è durata per due settimane.