Gran Bretagna, caos negli aeroporti: guasto blocca voli. Disagi

Il problema tecnico è stato risolto. Lo riferisce Nats, il servizio di controllo del traffico aereo britannico, spiegando di aver "ripristinato" il sistema e di essere in fase di "ripresa delle normali operazioni" a Londra, dopo che diversi aeroporti, tra cui quelli di Gatwick ed Edimburgo, avevano sospeso le partenze

Nel pieno delle vacanze estive, un guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di gestione dei voli nel Regno Unito, provocando ritardi e cancellazioni in tutti i principali aeroporti del Paese. Secondo quanto riferito dai media britannici, l’emergenza ha coinvolto centinaia di migliaia di passeggeri, costretti ad affrontare ore di attesa o a riorganizzare completamente i propri piani di viaggio. Il problema si è verificato nella giornata di oggi, 30 luglio, e ha portato alla sospensione temporanea di decolli e atterraggi nei maggiori scali britannici, compresi Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton. Il guasto, la cui natura non è stata specificata ufficialmente, è stato definito dai media locali come "imprevisto" e "tecnico", e ha causato un blocco a catena nei collegamenti aerei nazionali e internazionali.

Guasto risolto ma ripresa traffico complicata Le autorità aeroportuali hanno annunciato la risoluzione del problema nel corso della giornata, avviando la ripresa graduale dei voli. Il Nats, il servizio di controllo del traffico aereo britannico, ha spiegato di aver "ripristinato" il sistema e di essere in fase di "ripresa delle normali operazioni" a Londra, dopo che diversi aeroporti, tra cui quelli di Gatwick ed Edimburgo, avevano sospeso le partenze.- Tuttavia, la normalizzazione della situazione si prevede lenta e complicata, a causa dell'elevato numero di voli da riprogrammare e dell'effetto domino sui collegamenti successivi. Le code nei terminal e le cancellazioni parziali restano dunque un dato di fatto, e ci vorranno ore prima che la situazione possa tornare alla normalità. Il disservizio ha generato forti disagi per i viaggiatori, in gran parte famiglie e turisti in partenza per le ferie estive. Alcune compagnie aeree hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, mentre le immagini trasmesse dai media britannici mostrano terminal affollati, con passeggeri seduti a terra in attesa di notizie e aggiornamenti.