Grecia, calciatore Carles Perez morso da cane ai genitali: ricoverato

L'ex giocatore della Roma è attualmente ricoverato all'ospedale di Salonicco. Perez era arrivato da poco in Grecia, dove è stato ingaggiato dall'Aris. Secondo le prime informazioni, il calciatore sarà sottoposto a un'operazione e per il suo recupero ci vorranno alcune settimane

Il calciatore spagnolo Carles Perez è stato ricoverato dopo essere stato morso da un cane ai genitali. L'ex giocatore della Roma è attualmente ricoverato all'ospedale di Salonicco. Perez era arrivato da poco in Grecia, dove è stato ingaggiato dall'Aris, reduce dal prestito al Getafe (il suo cartellino appartiene tuttora al Celta Vigo). Con l'Aris avrebbe dovuto giocare il 31 luglio il preliminare di Conference League in campo neutro a Debrecen, in Ungheria, contro gli israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva. Secondo le prime informazioni, il calciatore sarà sottoposto a un'operazione e per il suo recupero ci vorranno alcune settimane.