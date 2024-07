Bari, bambino morso al volto dal pitbull di famiglia: è grave

Un bambino di un anno è stato aggredito e morso dal pitbull della famiglia nella sua abitazione a Modugno, in provincia di Bari. A causa delle gravi ferite riportate al volto, il bambino, in gravi condizioni, è stato operato questa mattina all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese, dove si trova attualmente nel reparto di rianimazione.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, all'alba di oggi un uomo è stato visto in strada, in centro a Modugno, mentre sorreggeva il suo bimbo di un anno col volto insanguinato e chiedeva aiuto. Alcuni passanti, visto il ritardo nei soccorsi, hanno trasportato papà e piccolo in ospedale. Il cane, invece, è stato portato in osservazione al canile sanitario per valutarne l'aggressività. Le attività successive all'incidente sono eseguite con l'ausilio del volontario animalista Gennaro Di Nanna e con il supporto dei carabinieri di Modugno.