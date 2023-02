Corea del Nord, vietato chiamarsi come la figlia di Kim Jong-un

In Corea del Nord è vietato chiamarsi con lo stesso nome della figlia del leader Kim Jong Un. A rivelare la notizia è Radio Free Asia, che citando due fonti anonime, scrive che le autorità nordcoreane stanno costringendo le ragazze e le donne a cambiare nome se si chiamano "Ju Ae". Secondo indiscrezioni, i governi locali nelle città di Jeongju e Pyongsong avrebbero ordinato alle donne di cambiare addirittura i loro certificati di nascita. Le autorità hanno affermato che questo nome è ora riservato solo a personalità con "altissima dignità", ha aggiunto una delle due fonti anonime.

L'unica figlia presentata in società

Kim Ju Ae, che dovrebbe avere 10 anni, è l'unica dei tre figli di Kim ad essere stata rivelata al pubblico. Il suo debutto in pubblico risale a novembre dello scorso anno, quando insieme al padre aveva preso parte ad un test di lancio di missili balistici intercontinentali. Più recentemente ha assistito alla parata militare in piazza Kim Il Sung per celebrare il 75esimo anniversario della fondazione dell'Esercito popolare coreano, le forze armate della Corea del Nord.