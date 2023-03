New York, calca al concerto di una star del rap: due morti

“Sono devastata e affranta per le tragiche morti avvenute dopo lo spettacolo di domenica. I miei fan significano il mondo per me". Così GloRilla ha commentato sui social il tragico evento, scaturito dopo un falso allarme durante un suo concerto a Rochester, a nord dello stato di New York

“Sono devastata e affranta per le tragiche morti avvenute dopo lo spettacolo di domenica. I miei fan significano il mondo per me. Prego per le loro famiglie e per una pronta guarigione di tutte le persone colpite”. Questo il tweet con cui la rapper americana GloRilla ha commentato la tragica morte di due persone, decedute nella calca durante un suo concerto e dopo che si era diffusa la voce, risultata falsa, di una sparatoria. I feriti sono otto, di cui uno ancora in pericolo di vita.