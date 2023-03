Russia, media Mosca: gruppo di sabotatori ucraini ha preso 4 ostaggi

Alcuni testimoni citati dall'agenzia Interfax riferiscono che i "sabotatori ucraini" sarebbero entrati questa mattina nella regione russa di Bryansk prendendo in ostaggio due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany. In precedenza altre fonti parlavano di un uomo ucciso e un bimbo ferito

Secondo alcuni media russi, un gruppo di "sabotatori ucraini" sarebbe entrato questa mattina nella regione russa di Bryansk e avrebbe preso in ostaggio due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany, riferiscono testimoni citati dall'agenzia russa Interfax. I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno detto di essere all'opera per "distruggere i nazionalisti armati ucraini che hanno violato i confini dello Stato”. Poco prima l'agenzia Ria Novosti citando i servizi d’emergenza aveva detto che un gruppo di sabotatori ucraini si era infiltrato nella regione e aveva preso alcuni ostaggi in un negozio del villaggio di Lyubechan, vicino alla frontiera con l'Ucraina (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).