In “pensione” ad 11 anni: la storia di un’influencer australiana

Pixie Curtis aveva dato il via al suo progetto imprenditoriale durante la pandemia, vendendo prodotti per capelli, fasce, fiocchi e accessori vari. E avendo subito un discreto successo. Ora, come confermato dalla mamma, la scelta è quella di dedicarsi maggiormente al nuovo ed imminente percorso scolastico che sta per iniziare

Una storia di successo nata durante la pandemia

approfondimento

Durante la pandemia Pixie, che ha un profilo Instagram seguito da 123mila follower, ha messo in piedi un piccolo impero grazie alla vendita online di prodotti per capelli, fasce, fiocchi e accessori vari, arrivando a generare, solamente nel primo mese del suo progetto imprenditoriale, circa 200mila dollari di vendite. E arrivano poi a possedere, sebbene manchi ancora molto per guidarla, una Mercedes Benz Gl del valore di 270.000 dollari. Ora però, la scelta di fermarsi, per dedicarsi a qualcosa di più importante. "Pixie ha preso questa decisione per concentrarsi sul suo futuro scolastico”, ha detto la mamma, Roxy Jacenko. La decisione, ha spiegato ancora la donna, non è stata presa alla leggera ma è stata concordata a livello famigliare. "Negli ultimi mesi, abbiamo discusso dei piani aziendali per il futuro e abbiamo deciso che, sebbene sia stato un viaggio straordinario quello iniziato circa tre anni fa, era giunto il momento di rifocalizzarsi sull’imminente inizio di un nuovo percorso scolastico”. L’attività imprenditoriale, ha concluso la mamma di Pixie, resterà attiva ma sarà gestita diversamente dal passato “con molto meno tempo e pressione da dedicare” per la giovanissima influencer.