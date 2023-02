7/10 ©LaPresse

Non trattandosi di un bonus, come ad esempio il bonus cultura per i 18enni, i soldi vanno caricati però dallo studente o dalla sua famiglia, perché non vengono erogati dallo Stato. La prepagata permette di fare acquisti fino a 2500 euro online o in negozio, sempre all'interno dei circuito dei partner dell'iniziativa, e di prelevare fino a un massimo di mille euro dai Postamat e ATM Visa