Il discorso di Putin al Parlamento, l'analisi degli esperti a Sky TG24

"Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro paese e popolo”, ha detto Vladimir Putin durante il suo lungo discorso davanti al Parlamento russo affrontando diversi temi: dalla guerra in Ucraina, all'economia russa fino ai rapporti con l'Occidente. Ecco l'analisi del suo discorso con Stefano Polli, vicedirettore di Ansa, e Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, a Sky TG24. (GUERRA IN UCRAINA - MELONI A KIEV - IL DISCORSO DI PUTIN)

Vladimir Putin durante il suo discorso al Parlamento russo

"Il discorso è rivolto esclusivamente ai russi, ai quali Putin vende la sua retorica, rovescia la realtà e parla di esistenza della Russia in pericolo - ha detto Polli a Sky TG24 - Abbiamo ascoltato un passaggio inquietante: 'Se l'occidente darà armi a lungo raggio all'Ucraina saremo obbligati a tenere lontana minaccia dai confini, ma non è possibile sconfiggere la Russia sul campo'. Siamo al muro contro muro. Mosca e usa dovranno pensare a come uscirne, ma questo sembra molto lontano. Non c'è spiraglio per la diplomazia, la pace è lontanissima. Possiamo vedere una escalation diplomatica e sul terreno - ha proseguito Polli - Ma arriverà il momento di sedersi a un tavolo. Nessuno dei due può vincere la guerra. Ci dovrà essere un compromesso, ma ci vorrà molto tempo. Il fatto che Putin ripeta la sua narrazione, piena di falsità e rovesciamento della realtà, significa che ha bisogno di raccontare questa sua storia alla Russia. I cittadini non vivono in democrazia, ma capiscono cosa sta succedendo", ha poi aggiunto Polli.

"Ci sono due binari da seguire nel discorso di Putin – ha invece detto Molinari a Sky TG24 - quello dell'impostazione politica e l'analisi delle operazioni militari. L'impostazione politica resta quella del giorno uno della guerra: la colpa è dell'Occidente, che voleva mettere armi nucleari in Ucraina e la Russia si è dovuta difendere. Questa impostazione serve a motivare e legittimizzare una guerra di invasione – ha detto Molinari – Dal punto di vista ideologico, invece, Putin non si muove. Continua a parlare di operazione speciale, non parla di guerra. Ancora esita a una piena mobilitazione delle risorse militari di cui la Russia dispone, vuole contenere lo sforzo militare – ha aggiunto il giornalista – Dire che i missili a lungo raggio obbligano la Russia ad allontanare le truppe dal fronte, significa dire: 'Stiamo arretrando e lo facciamo per evitare che le truppe vengano spazzate vie dalle armi fornite dall'Occidente all'Ucraina'. Putin non ha detto nulla sulla grande offensiva che tutti si aspettano – ha aggiunto Molinari – Biden e Zelensky parlano di un possibile successo militare nel 2023, questo successo non può essere l'umiliazione della Russia, ma può essere l'ammissione che gli obiettivi militari non possono essere raggiunti".