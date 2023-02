Uk, ritrovato nel fiume Wyre il corpo di Nicola Bulley

La donna, 45enne, madre di due figlie, potrebbe essere caduta nel corso d’acqua per un incidente. La famiglia "è devastata", ha detto in una conferenza stampa la polizia ascolta articolo Condividi

“Siamo ora in grado di confermare che ieri abbiamo recuperato il cadavere di Nicola Bulley dal fiume Wyre. La famiglia è stata informata ed è naturalmente devastata”. La conferma arriva alle 5.30 di un pomeriggio sferzato dal vento freddo, in una breve dichiarazione fatta alla stampa dalla polizia del Lancashire. Dopo tanto cercare, per 24 lunghissimi giorni, alla fine Nicola Bulley, 45 anni, è stata ritrovata a un miglio (meno di un paio di chilometri) da dove era scomparsa.

L’avvistamento di due passanti leggi anche Angela Celentano, ore decisive per il test del DNA Il suo cadavere era stato avvistato nella giornata di domenica da due passanti che stavano camminando lungo il corso d’acqua che attraversa St. Michaels, paesino del Lancashire dove la donna viveva con il compagno Paul Ansell e le due figlie. La polizia, già aspramente criticata per avere diffuso dettagli sulla vita privata della donna (sembra avesse problemi legati alla menopausa e al bere) dovrà spiegare perché c’è voluto così tanto per il ritrovamento, nonostante le forze messe in campo. Alla ricerca avevano partecipato anche molti abitanti del paese.

La sparizione lo scorso gennaio leggi anche Scomparsa di Maddie McCann, il post di Julia: Sono io, faccio test Dna Nicola era scomparsa il 27 gennaio nel nulla dopo aver accompagnato le figlie a scuola e portato il cane nei boschi per la consueta passeggiata. L’animale, insieme al cellulare, erano stati poi trovati su una panchina una decina di minuti dopo l’ultima telefonata fatta dalla donna, e con una riunione via teams ancora in corso.

I famigliari chiedono il silenzio leggi anche Venezia, trovati resti ossei a Marghera: sono di Isabella Noventa? La famiglia, travolta dal dolore, ha chiesto che su questa storia, che ha occupato le prime pagine dei giornali per molti giorni, cada ora il silenzio. Per troppi giorni, infatti, questa vicenda è stata trattata senza alcun riguardo da persone e giornali che ci hanno speculato, in cerca di dettagli scabrosi. Anche il marito era stato vittima di sospetti e sui social media erano state riportate ipotesi assolutamente prive di fondamento, che hanno contribuito solo a far crescere il dolore e l’angoscia dei familiari