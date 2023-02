Angela Celentano, ore decisive per il test del DNA

Aspettando il Dna. Silenzio assoluto da parte della famiglia di Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Sono giorni di trepida attesa quelli che precedono i risultati degli esami sul materiale genetico prelevato su una 31enne sudamericana. No comment anche da parte dell'avvocato Luigi Ferrandino, difensore di Catello Celentano e Maria Staiano. I genitori di Angela in tutti questi anni non si sono arresi di fronte alla possibilità di ritrovare la loro figlia, sparita mentre erano in gita il 10 agosto di 27 anni fa.