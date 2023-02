Regno Unito, il mistero di Nicola Bulley: la donna scomparsa nel nulla

Londra – “E’ come se fosse sparita nel nulla. Gli investigatori seguono ogni pista e si ritrovano sempre al punto zero”. A parlare è Paul Ansell, il compagno di Nicola Bulley, scomparsa una settimana fa senza lasciare tracce dopo aver portato il cane a fare una passeggiata lungo il fiume Wyre. Il fatto è accaduto in un paesino del Lancashire, St Michael's on Wyre, nel nord dell’Inghilterra, lo scorso venerdì 27 gennaio.

La zona setacciata palmo a palmo dagli inquirenti

La donna aveva da poco lasciato le figlie di sei e nove anni a scuola. Il suo cellulare, il guinzaglio e la pettorina del suo cane (Willow, uno springer spaniel), sono stati trovati su una panchina. Tutta l’aria è stata battuta palmo a palmo dagli investigatori, i sommozzatori hanno cercato nell’acqua, sono state raccolte testimonianze, interrogati amici e parenti, ma niente. Poiché la donna è scomparsa in una zona boschiva, anche il materiale delle telecamere a disposizione si ferma in buona sostanza al momento in cui ha lasciato le figlie a scuola. Su consenso della famiglia, sono state rilasciate diverse fotografie della 45enne.

La ricostruzione

Della mattina del 27 gennaio gli inquirenti sanno che alle 8.43 stava camminando lungo il sentiero vicino al fiume Wyre. Alle 8.50 circa una persona amica, anche lei con cane, la vede, i due animali giocano qualche secondo insieme e poi prosegue in direzione diversa da quella di Nicola. Alle 8.53 la donna manda una mail di lavoro al suo capo, alle 9.01 fa una videochiamata su Teams. Qualche minuto dopo, un’altra persona la incrocia mentre è ancora impegnata con la videochiamata. Alle 9.35 una persona trova il suo cellulare, ancora connesso a Team, il guinzaglio e la pettorina del cane su una panchina.

Il compagno: non perdiamo la speranza

Che cosa può essere successo nell’arco di pochi minuti? Fino al momento della scomparsa, la sua timeline di quel giorno viene considerata “assolutamente routinaria” dalle persone che la conoscono meglio. In quel lasso di tempo Nicola ha anche acquistato dei biglietti per accompagnare le figlie a una manifestazione sportiva nel fine settimana. “Non perderemo mai la speranza, certo che no, ma è come se fosse svanita nel nulla. È semplicemente pazzesco", ha ripetuto il signor Ansell. L’uomo ha anche ringraziato la comunità locale per l’“incredibile” sostegno e aiuto, distribuendo le immagini della donna ovunque possibile.

La polizia: "Un caso molto insolito"

La famiglia ha lanciato un appello a chiunque possa averla vista o sappia dove si trovi affinché si faccia avanti e parli con la polizia. Un investigatore capo ha definito il caso "molto insolito" e la polizia ha dichiarato di non ritenere che la donna sia stata attaccata e di trattare il caso come un'indagine su una persona scomparsa. Non sono state individuate tracce della donna che facciano pensare a una sua uscita dal bosco.