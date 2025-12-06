Musk contro l’Ue: “Va abolita, sovranità torni ai singoli Stati”

Lo ha scritto il patron di Tesla su X, esternando in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca
"L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Lo ha scritto su X Elon Musk, esternando in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca. Il post arriva all'indomani della sanzione inflitta dall'esecutivo di Ursula von der Leyen alla sua piattaforma social, la prima nel quadro del Digital services act europeo.
©Getty
