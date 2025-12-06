Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musk contro l’Ue: “Va abolita, sovranità torni ai singoli Stati”

Mondo
©Ansa

Lo ha scritto il patron di Tesla su X, esternando in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca 

ascolta articolo

"L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Lo ha scritto su X Elon Musk, esternando in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca. Il post arriva all'indomani della sanzione inflitta dall'esecutivo di Ursula von der Leyen alla sua piattaforma social, la prima nel quadro del Digital services act europeo.

FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Time, le 100 persone più influenti del 2025: da Trump a Miuccia Prada

Come ogni anno in questo periodo, la rivista statunitense ha pubblicato la lista con le personalità più influenti dell'anno, divise per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. Ci sono il presidente Usa e il fondatore di Tesla e SpaceX, ma anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Come sempre, ci sono nomi prevedibili accanto ad altri più sorprendenti 

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Israele, Egitto: "Forza internazionale a Gaza il prima possibile" LIVE

live Mondo

Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha sollecitato il rapido dispiegamento di...

Missili russi sull'ovest dell'Ucraina, caccia polacchi in volo. LIVE

live Mondo

Allerta aerea su quasi tutto il territorio dell'Ucraina a causa di un massiccio attacco...

Trump: "Europa sarà cancellata". Cosa dice il file su sicurezza Usa

Mondo

È bufera sulle parole dedicate all’Europa nel documento che contiene la nuova National Security...

Musk contro l’Ue: “Va abolita, sovranità torni ai singoli Stati”

Mondo

Lo ha scritto il patron di Tesla su X, esternando in sostegno del contenuto della nuova...

Crosetto: "Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve"

Mondo

Lo afferma il ministro della Difesa, con un post su X dove ha commentato la Strategia di...

Mondo: I più letti