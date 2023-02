Terremoto Turchia-Siria, oltre 100mila persone salvate

Mentre proseguono le ricerche dei sopravvissuti al sisma del 6 febbraio lo sciame sismico non si arresta: quasi 3.500 le scosse di assestamento, 48 delle quali di magnitudo compresa tra il grado 5 e 6. Ieri sono state estratte vive dalle macerie altre tre donne e due bambini ascolta articolo Condividi

Potrebbe arrivare a toccare quota 50mila il bilancio delle vittime del terremoto che il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria. E mentre si continua a scavare per trovare sopravvissuti fra le macerie - finora sono state salvate oltre 105mila persone - lo sciame sismico non si arresta: quasi 3.500 le scosse di assestamento, 48 delle quali di magnitudo compresa tra il grado 5 e 6. Domenica il Segretario di Stato Usa Antony Blinken visiterà la base aerea di Incirlik "per vedere in prima persona gli sforzi Usa per assistere le autorità turche", poi andrà ad Ankara, dove incontrerà il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e alti funzionari per discutere non solo dell'aiuto dopo il sisma, ma anche per "rafforzare ulteriormente la partnership con il prezioso alleato Nato".

I soccorsi leggi anche Terremoto Siria, si teme rapimento per Aya: spostata in luogo sicuro Ieri una madre e i suoi due bambini sono stati estratti vivi dopo essere rimasti sepolti per 228 ore sotto le macerie ad Antiochia, una delle città del sud est della Turchia più colpite dal sisma. Quasi contemporaneamente è stata tratta in salvo, dopo 227 ore sotto le macerie, una donna di 74 anni, Cemile Kekec, a Kahramanmaras, dove in mattinata era stata salvata anche una 45enne. Il governo turco ha dichiarato lo stato di emergenza in un’undicesima provincia, Elazig, area curda che nel recente passato aveva vissuto due terremoti che avevano fatto migliaia di vittime.

Gli aiuti dell’Oms vedi anche Terremoto Turchia, team spagnolo: edifici demoliti con persone dentro Ieri nelle zone terremotate sono arrivati camion carichi di materiale medico inviato dall'Organizzazione mondiale della Sanità. "Molto più sostegno è necessario per soddisfare i bisogni sanitari essenziali di tutte le persone", ha fatto sapere il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gli edifici crollati leggi anche Terremoto Turchia-Siria, Unicef: colpiti più di 7 milioni di bambini In Turchia gli edifici in parte crollati o rimasti fortemente danneggiati a causa del violento terremoto sono 50.576 e devono essere demoliti con urgenza, ha affermato il ministro dell'Ambiente turco Murat Kurum facendo sapere che le autorità hanno ispezionato finora più di 387.000 palazzi nelle dieci province del sud est anatolico colpite dal terremoto. La città di Gaziantep ha il maggior numero di edifici che necessitano di essere demoliti subito, quasi 12.000, seguita da Hatay (10.991) e Kahramanmaras (10.777).

Solidarietà mondiale leggi anche Terremoto Siria, Guterres: "Damasco ha accettato di aprire valichi" Turchia e Siria continuano a ricevere solidarietà a livello internazionale dopo che oltre 100 Paesi hanno inviato aiuti fin dal primo giorno. Il Regno Unito si è impegnato a fornire un nuovo pacchetto di aiuti da 25 milioni di sterline (28 milioni di euro) per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal sisma, portando il totale stanziato da Londra a 42,8 milioni di sterline (48 milioni di euro). Ieri il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha visitato Ankara per mostrare vicinanza dopo il sisma. La Turchia ha ringraziato l'Armenia definendo la visita "significativa". Yerevan ha mandato 100 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione turca colpita dal sisma mentre una squadra di 28 soccorritori armeni è al lavoro nelle zone terremotate. Già la scorsa settimana, per permettere l'arrivo di aiuti alle regioni turche colpite, era stato aperto un valico sul confine turco-armeno, chiuso da 30 anni a causa delle relazioni problematiche tra Ankara e Yerevan per varie questioni, tra cui la negazione del genocidio armeno da parte della Turchia.