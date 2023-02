Terremoto Turchia-Siria, Unicef: colpiti più di 7 milioni di bambini

Supporto ai bambini coinvolti

approfondimento

Terremoto Siria, Guterres: "Damasco ha accettato di aprire valichi"

In Turchia, l'Unicef, in coordinamento con il ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali, ha dislocato gli assistenti sociali negli ospedali per aiutare a identificare i bambini non accompagnati e separati. Inoltre, l'organizzazione ha lanciato dieci nuove linee telefoniche per i bambini non accompagnati e separati. Oltre a questi sforzi, l'Unicef sta collaborando con i partner per fornire supporto psicosociale ai bambini coinvolti. In Siria, ha detto, "ogni bambino di età inferiore ai 12 anni ha vissuto solo conflitti, violenze o sfollamenti". Alcuni bambini sono stati sfollati sei o sette volte. Secondo l'Unicef, nelle dieci province turche colpite sono registrati più di 1,7 milioni di rifugiati siriani, di cui 811.000 bambini.