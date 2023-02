Terremoto Turchia-Siria, ancora salvataggi dopo nove giorni

Come riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, altre persone sono state tratte in salvo nella provincia sud orientale turca di Kahramanmaras e nella provincia di Adiyaman: sono due fratelli e un 18enne

Proseguono le ricerche dopo il sisma che ha colpito la Siria e la Turchia lo scorso 6 febbraio. Due persone sono state tratte in salvo nella provincia sud-orientale turca di Kahramanmaras dopo essere rimaste per 198 ore sotto le macerie: lo riporta l'agenzia di stampa statale turca Anadolu. Si tratta di due fratelli. Un 18enne è stato inoltre trovato in vita nella provincia sudorientale di Adiyaman. Il numero delle vittime nel frattempo continua a salire. Nelle scorse ore si è parlato di poco meno di 41mila decessi. Di questi, 31.643 nello Stato di Ankara e circa 9.300 in Siria, come reso noto dal responsabile regionale emergenze dell'Oms, Rick Brennan.