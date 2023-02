Terremoto Turchia-Siria, quasi 40mila i morti

Mentre il numero delle vittime continua a salire, i soccorsi per trovare persone ancora vive non si fermano. Tra gli ultimi recuperati ancora in vita anche un bambino di sette mesi, sepolto per 140 ore sotto le macerie. Difficile la situazione in Siria, dove i gruppi ribelli del nord impediscono l'arrivo degli aiuti governativi. Intanto, su 131 costruttori edili sospettati, al momento sono 113 gli ordini di detenzioni emessi dalla autorità turche per violazione delle norme in materia edilizia ascolta articolo Condividi

Continuano a salire i numeri delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria: si parla adesso di circa 40mila decessi. L'emittente Trt spiega che sono 160mila i soccorritori che lavorano senza sosta nelle 10 province della Turchia meridionale colpite dal sisma. Mentre si scava tra le macerie per recuperare altri possibili superstiti, il presidente turco Erdogan si è mosso per individuare chi potrebbero essere i responsabili delle migliaia di vittime e degli edifici rasi al suolo. In tutte e 10 le province colpite dal sisma, più di 100 costruttori edili sono stati arrestati con l'accusa di aver violato le leggi turche in materia di costruzioni introdotte dopo il terremoto del 1999. Al momento, ha fatto sapere il vicepresidente Fuat Oktay, su 131 sospetti identificati sono stati emessi in tutto 113 ordini di detenzione.

I superstiti leggi anche Sisma Turchia-Siria, un anonimo cittadino pachistano dona 30 milioni Nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, un bambino di sette mesi è stato messo in salvo nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale turca di Hatay. È rimasto intrappolato tra le macerie per 140 ore. Nello stesso luogo è stato recuperato anche un uomo in 35 anni, dopo aver passato 149 ore sotto i resti degli edifici crollati. Vicino, nel distretto di Nizip, è stata recuperata una ragazzina di cui non è stata resa nota l'età. Per lei le ore sotto le macerie sono state 146. In serata è poi arrivata la notizia di un altro salvataggio, quello di una donna di 55 anni che era rimasta sotto i cumuli delle macerie, di nuovo ad Hatay, per 159 ore.

La situazione in Siria leggi anche Tajani: “Ritrovati i corpi della famiglia italiana di origine siriana” Più complicata la situazione in Siria, dove faticano ad arrivare gli aiuti internazionali per la popolazione. A caricarsi il peso della responsabilità sulle spalle è stato il massimo funzionario per le operazioni umanitarie dell'Onu nel Paese, Martin Griffiths: "Finora abbiamo deluso le persone nel nord-ovest della Siria. Si sentono giustamente abbandonate. Alla ricerca di aiuti internazionali che non sono arrivati. Il mio dovere e il nostro obbligo è correggere questo errore il più velocemente possibile". Non è però facile far arrivare le spedizioni verso le zone del terremoto controllate dalle fazioni ribelli. Un portavoce delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli aiuti ai terremotati provenienti dalle regioni controllate dal governo siriano e diretti verso il territorio in mano all'opposizione sono stati bloccati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (Hts). Una fonte della brigata a Idlib ha affermato che nessun carico proveniente dalle aree controllate dal governo sarà consentito.