Sisma Turchia-Siria, un anonimo cittadino pachistano dona 30 milioni

Un anonimo cittadino pachistano ha donato 30 milioni di dollari per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Ad annunciarlo con un tweet è stato il premier pachistano Nawaz Sharif. "Profondamente commosso dall'esempio del cittadino pachistano anonimo che si è recato presso l'ambasciata turca negli Stati Uniti e ha donato 30 milioni di dollari per le vittime del terremoto in Turchia e Siria", ha scritto, parlando di un "glorioso atto di filantropia". La notizia è stata lanciata dalla CNN e confermata dall'agenzia di stampa Anadolu. Resta ignota l'identità donatore residente negli USA.