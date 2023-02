Metsola: "Non condivido parole Berlusconi su Zelensky. Meloni tosta"

La presidente dell’Europarlamento, in un'intervista al Corriere della Sera, ha affrontato diversi temi, dalle auto green, al Qatargate, alla guerra in Ucraina. "Non solo la mia posizione personale, ma anche quella del Parlamento Ue è sempre stata a favore del popolo ucraino e contro il Cremlino", ha spiegato Metsola

"Viviamo in un periodo di incertezza. Voglio far capire ai cittadini italiani che comprendo le preoccupazioni per le bollette alle stelle e per l'impatto delle nuove norme europee su alcuni settori dell'industria: il Parlamento Ue è al loro fianco". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, che è in visita ufficiale in Italia. "L'Italia è al centro di tutte le decisioni che vengono prese in Europa - aggiunge - Deve mantenere la sua vocazione europeista e rimanere una forza costruttiva. Vado a Roma dopo il Consiglio europeo, che ha dato messaggi forti sull'Ucraina. La discussione sull'immigrazione è difficile, il Parlamento Ue è partner del Consiglio in tutti i negoziati tra le istituzioni. Nelle trattative c'è una dimensione nazionale, ma le soluzioni devono essere europee. Sono importanti anche i messaggi che gli italiani mi daranno da riportare a Bruxelles", ha detto Metsola.