Libia, oggi missione di Meloni a Tripoli. Di cosa si parlerà

Il presidente del Consiglio sarà nel Paese nordafricano accompagnata dai ministri Tajani e Piantedosi. Sul tavolo i dossier energia e migranti. Verrà stipulato un accordo sul gas tra Eni e Noc da 8 miliardi, nuovo tassello del "Piano Mattei"

Oggi il premier italiano Giorgia Meloni sarà in visita in Libia con i ministri degli Esteri Tajani e dell'Interno Piantedosi. La nuova missione in Nord Africa ha lo scopo di fare avanzare il progetto di trasformare l'Italia in hub energetico d'Europa ma anche per mettere un altro tassello di quel nuovo "Piano Mattei” per l'Africa, che rafforzi lo sviluppo di quei Paesi da cui partono i migranti che sbarcano sulle coste europee, e italiane in primis. È attesa per oggi anche la firma di un nuovo accordo tra l'Eni e la libica Noc per un potenziale investimento da 8 miliardi di dollari in due giacimenti di gas naturale. Un passo in più nella strategia di diversificazioni delle fonti di energia, con l'obiettivo dell'indipendenza dalla Russia, che arriva dopo il primo bilaterale per la premier ad Algeri.

Cosa sappiamo della visita vedi anche Meloni in Algeria: "Algeri fondamentale per realizzare Piano Mattei" Il presidente del Consiglio sarà a Tripoli per una visita che si concluderà in giornata: diversi gli incontri istituzionali che vengono però malvisti dall'altro esecutivo libico (non riconosciuto dalla comunità internazionale), quello guidato da Fathi Bashagha, premier nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, vicino al generale Khalifa Haftar. Bashagha alla vigilia della visita di Meloni si è detto infatti "sorpreso" per gli incontri in agenda con un "governo scaduto" come quello guidato da Abdul Amid Dbeibah. Piantedosi, titolare della Farnesina, nei giorni scorsi dopo una ulteriore missione al Cairo, ha annunciato che dall'Egitto l'Italia si aspetta quest'anno "tre miliardi di metri cubi di gas". Il Mediterraneo, come sintetizza il ministro e il ripetuto la premier nel viaggio in Algeria, rimane "lo snodo centrale della politica estera italiana". Anche per perseguire il contrasto dell'immigrazione irregolare "con un maggior impegno dei Paesi di origine", che sarà anche uno dei temi che Roma metterà sul tavolo del prossimo Consiglio europeo di febbraio. In questa ottica Tajani ha ribadito, come ha fatto Meloni con il presidente algerino, che "la stabilizzazione della Libia è cruciale, bisogna compiere ogni sforzo perché ci siano elezioni entro il 2023 in linea con la mediazione Onu che l'Italia sostiene convintamente”.

L’investimento di Eni vedi anche Africa, Meloni: “Italia è per piano Mattei”. Cos’è e a quando risale A margine della visita di Giorgia Meloni a Tripoli verrà annunciato un maxi investimento nel comparto gas da Eni e dalla Compagnia petrolifera nazionale libica “Noc”. Si tratta di un’operazione da record, senza precedenti negli ultimi 25 anni. Otto miliardi di dollari, come aveva anticipato giorni fa il presidente della Noc, Farhat Bengdara, che nelle scorse ore ha anche sottolineato che in Libia "Il settore energetico non vedeva un investimento di questa portata da più di un quarto di secolo". L'accordo riguarda due giacimenti prospicienti la costa occidentale del Paese, ha precisato il capo della Compagnia nazionale. La joint-venture paritetica Eni-Noc dovrebbe operare in due aree esplorative in un blocco marino dove è già stato scoperto gas nelle strutture "A" ed "E", circa 140 chilometri a nord-ovest di Tripoli. I due giacimenti hanno riserve stimate per 6 trilioni di piedi cubi e per svilupparli saranno necessari circa tre anni e mezzo, ha avvertito Bengdara. Al ritmo di 850 milioni di piedi cubi al giorno, la produzione potrà andare avanti per 25 anni, ha previsto: in metri cubi, si tratta 8,78 miliardi l'anno. La Libia è al quinto posto nella classifica dei Paesi africani con le maggiori riserve di gas. Ma, anche se meno di quello algerino (attraverso la Tunisia), il metano libico è molto vicino alla Sicilia: tra Mellitah e Gela il tratto sottomarino del gasdotto GreenStream è lungo 'solo' circa 520 km. Costruito nel 2003-2004 da Eni, che ne è proprietaria insieme Noc, contrattualmente la capacità di trasporto del gasdotto verso l'Italia è 'tarata' a sei miliardi di metri cubi l'anno che, con aggiustamenti, potrebbero essere aumentati a otto. Margini di aumento della produzione libica per contribuire all'affrancamento italiano dalle forniture russe - realizzando al contempo il "Piano Mattei" per fare dell'Italia l'hub europeo dell'energia proveniente dall'Africa - sembrano esistere: due terzi del gas libico servono infatti per far funzionare le centrali elettriche del Paese, un quinto alimenta l'industria e solo un 15% va in export.