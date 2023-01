Thailandia, minivan esce fuori strada: 11 morti tra cui 2 bambini

Mondo

L'estremo Oriente si prepara a dare il benvenuto all'anno del Coniglio, simbolo di calma e di fortuna. Preoccupazioni per l'ondata di Covid e il rischio di contagi in previsione dell'esodo di milioni di persone che faranno ritorno alle loro città di origine. Guo Yanhong, direttore del Dipartimento di emergenza medica della Commissione sanitaria nazionale: sollecitata 'una buona organizzazione delle risorse mediche e dei servizi'

Cina ed estremo Oriente si preparano a festeggiare il capodanno lunare , il 22 gennaio, che darà il via all ’anno del Coniglio : simbolo di calma, eleganza e fortuna. Per l’occasione del capodanno lunare, sono centinaia di milioni le persone che viaggeranno verso le città di origine

L’enorme esodo previsto in questi giorni crea preoccupazioni per l’ondata di Covid che la Cina sta vivendo. In tutte le province del Paese, in base alle visite a cliniche per la febbre, reparti di pronto soccorso e nel numero di pazienti negli ospedali, è previsto un picco di casi gravi