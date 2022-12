Thailandia, affonda nave marina militare: 31 dispersi nel naufragio

Tragedia in mare. Continuano le ricerche dei 31 marinai dispersi dopo il naufragio della nave militare thailandese al largo di Bang Saphan. L’ imbarcazione con a bordo 106 persone si è capovolta ed è affondata in seguito ad una tempesta nelle acque del Golfo di Siam, nell’oceano Pacifico. Le autorità di Bangkok fanno sapere che sono riuscite a salvare 75 membri dell'equipaggio soccorsi da un’altra nave della marina militare. Trentuno di loro però mancano all’appello. "Sono passate più di 12 ore, ma continueremo a cercare" ha detto alla Bbc un portavoce della marina, l'ammiraglio Pogkrong Monthardpalin spiegando che è stata aperta una inchiesta in quanto ''non era mai accaduto un disastro simile a una nave della nostra flotta''.