California, spari durante festa Capodanno lunare: morti e feriti

Nella sparatoria in Texas del 25 maggio 2022 sono stati uccisi 19 bambini e 2 adulti. La tragedia è solo l’ultima di una lunga serie che riaccende il dibattito sul controllo delle armi nel Paese. Solo 11 giorni prima, dieci persone sono morte per mano di un suprematista 18enne nell’attacco in un supermercato

Il 25 maggio 2022 il 18enne Salvador Ramos, uno studente della Uvalde High School, in Texas, è entrato in una scuola elementare e ha sparato uccidendo 19 bambini. Morti anche due adulti per un bilancio finale di 21 vittime. Si tratta della peggiore sparatoria in un istituto scolastico dal massacro di Sandy Hook nel 2012. Ma la serie di episodi negli Usa è lunga e torna ad accendersi il dibattito sul controllo delle armi nel Paese