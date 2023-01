Los Angeles, sparatoria a Monterey Park: almeno 10 morti. FOTO

1/5 ©Ansa

Dieci persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Monterey Park, ad una quindicina di chilometri dal centro di Los Angeles, fra la folla che partecipava ai festeggiamenti del Capodanno lunare cinese, come riporta l’Associated Press. Il killer è in fuga

Armi da fuoco negli Usa: i numeri e il confronto con l'Italia e gli altri Paesi. GRAFICHE