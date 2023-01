Nepal, cade aereo con 72 a bordo: molti morti, ci sarebbero superstiti

Il velivolo precipitato, che poi ha preso fuoco, è un ATR-72 della Yeti Airlines. Si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. A bordo 68 passeggeri, tra cui diversi stranieri, e 4 membri dell’equipaggio. Non si conoscono ancora le cause del disastro. L’incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio e l’impatto sarebbe stato in una zona abitata tra il vecchio e il nuovo aeroporto della città