Aereo caduto in Nepal, gli istanti prima dello schianto. VIDEO

Mondo

Il velivolo precipitato, che poi ha preso fuoco, è un ATR-72 della Yeti Airlines. Si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. A bordo 68 passeggeri, tra cui 15 stranieri, e 4 membri dell’equipaggio: secondo la polizia, le vittime sono almeno 67. Non si conoscono ancora le cause del disastro. L’incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio e l’impatto è stato vicino a una zona abitata tra il vecchio e il nuovo aeroporto della città

Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal, schiantandosi in una zona abitata. Ci sono decine di morti, ma ci sarebbero anche alcuni sopravvissuti. “Abbiamo inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure", ha detto all'agenzia di stampa Afp Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski. Poco prima l'emittente tv indiana News 18 aveva riportato che tutte le 72 persone a bordo dell'aereo erano decedute. Secondo la polizia, le vittime sarebbero almeno 67