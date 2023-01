Germania, scontri tra ecoattivisti e polizia alla miniera Luetzerath

Violenti scontri tra forze dell’ordine ed ecoattivisti a Lutzerath, in Germania. Il sito situato nel bacino del Reno tra Dusseldorf e Colonia deve essere bonificato per consentire l'espansione della miniera di lignite gestita dalla società energetica tedesca RWE. Poliziotti in tenuta antisommossa con caschi e scudi, contro gli attivisti che occupano questo borgo abbandonato. Circa diecimila manifestanti antiminiera stanno manifestando da giorni per impedire le estrazioni di carbone del colosso energetico. “La stragrande maggioranza delle persone è pacifica, ma ci sono elementi estremi, come i black block che alimentano i disordini”. Lo riferisce all’agenzia stampa Ansa il portavoce della polizia di Aquisgrana, Dietmar Bruening. Si sono verificati lanci di razzi e pietre contro gli agenti che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per difendersi. Sul posto è poi arrivata anche l'attivista Greta Thunberg: "La Germania inquina, ha grandi responsabilità".