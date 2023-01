Lisa Marie Presley d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco

Spettacolo

The White Lotus ha portato a casa le statuette come Miglior miniserie o film tv e Miglior attrice non protagonista in una serie grazie all’interpretazione di Jennifer Coolidge. Premiata anche House of the Dragon come Miglior serie drammatica, tra gli attori Zendaya per Euphoria e Kevin Costner per Yellowstone. Tripletta per Abbott Elementary e Gli spiriti dell’isola, a Cate Blanchett il suo quarto Golden Globe, doppia vittoria per The Fabelmans di Steven Spielberg