Francia, ambientalisti imbrattano palazzo premier a Parigi: arrestati

Continuano le proteste degli ambientalisti che, per attirare l’attenzione sulla crisi climatica , hanno imbrattato la facciata della sede del premier francese, l'Hotel di Matignon, con pittura arancione. Per il gesto sovversivo la polizia ha subito fermato due giovani esponenti del collettivo ambientalista "Dernière Rénovation".

L'episodio si è verificato intorno alle 12:30, quando gli attivisti si sono avvicinati al palazzo, nel VIII arrondissement di Parigi, spruzzando con la vernice arancione una porta e parte del muro della sede del capo del governo in carica, Elisabeth Borne. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti di polizia che hanno trascinato due giovani per i piedi e le braccia: la scena è stata ripresa e rilanciata da CNews , oltre che sui social. I colpevoli del gesto sono stati immediatamente arrestati.

Azione diretta al governo

leggi anche

Senato imbrattato, attivista: “Grave è inerzia sulla crisi climatica”

Sull'account Twitter di 'Last Renovation', l'azione è stata presentata in questi termini: "Due cittadini che sostengono #DernièreRenovation entrano nella resistenza civile per costringere il governo ad agire, doppiamente condannato dalla giustizia francese e ufficialmente bandito dal 31 dicembre 2022". Il riferimento è alla scadenza del termine per il risarcimento da parte dello Stato francese per i danni dell'inerzia climatica di cui era stato dichiarato colpevole nell'ambito della campagna 'L'Affaire du siècle' (L'Affare del secolo). "Il termine è scaduto", ha infatti urlato uno degli attivisti.