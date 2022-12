Trump Organization dichiarata colpevole di frode fiscale negli Usa

La società dell’ex presidente americano è stata giudicata responsabile di frode fiscale per aver aiutato alcuni top manager a dichiarare un reddito inferiore grazie a bonus e benefit. Condannato a titolo personale anche l’ex cfo Allen Weisselberg, che dovrà scontare cinque mesi di reclusione, mentre il tycoon non risulta direttamente coinvolto. Per l’azienda, si prospetta una sanzione fino a 1,5 milioni di dollari

Donald Trump sempre più nel mirino della giustizia americana . Mentre prosegue la causa legale che vede l’ex presidente Usa accusato in prima persona di aver nascosto documenti governativi riservati nella sua villa di Mar-a-Lago , la sua società Trump Organization è stata condannata per frode fiscale da un tribunale di New York. Cinque i mesi di prigione comminati al chief financial officer Allen Weisselberg, che lo scorso agosto si era dichiarato colpevole e rischiava fino a 15 anni, mentre l’azienda rischia una multa di 1,6 milioni di dollari.

L’accusa

Gran parte del processo è stato incentrato sulla testimonianza di Weisselberg, che è stato accusato di aver evaso 1,7 milioni di dollari in tasse attraverso bonus e benefit (come appartamenti e auto di lusso) consegnatigli dalla società. Anche il vicepresidente Jeffrey McConney ha preso parte allo schema e anche lui ha testimoniato ricevendo in cambio dell'immunità. Trump non è invece risultato direttamente coinvolto ma nel corso del processo i procuratori di Manhattan hanno presentato prove che l'ex presidente aveva firmato bonus e documenti per aiutare i top manager a evitare di dichiarare tutti i loro redditi.