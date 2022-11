Bilanci truccati, Trump a processo per frode fiscale a ottobre 2023

Il via libera

approfondimento

Simpson, Trump 2024 e le altre volte in cui hanno previsto il futuro

La Corte ha dato il 'via libera' alla consegna dei documenti a una Commissone della Camera, la 'Ways and Means', che sta indagando sulle possibili violazioni fiscali del 'tycoon' e che cerca questi documenti da anni (commissione peraltro guidata dai democratici). Il 'via libera' significa che il ministero del Tesoro può consegnare sei anni di dichiarazioni fiscali di Trump e di alcune delle sue società. La Corte ha emesso la sentenza all'unanimità.

Processo il 2 ottobre 2023

Il giudice della Corte suprema di Stato di New York Arthur Engoron ha fissato per il 2 ottobre 2023 l'inizio del processo a Donald Trump, la sua compagnia, la Trump Organization, e i tre figli Donald Jr, Ivanka e Eric, accusati di aver truccato il valore delle loro proprietà e di frode fiscale per poter accedere a finanziamenti da centinaia di milioni di dollari da parte delle banche. La data del processo, che vedrà Trump costretto a presentarsi in aula per testimoniare, cade a soli tredici mesi dalle elezioni presidenziali in cui il tycoon è candidato. Alina Habba, una dei legali che rappresentano l'ex presidente, ha annunciato che Trump non si sottrarrà: "I miei clienti ci saranno, tutti".